Мужчина, захвативший заложника в Киеве, требует выйти в прямой эфир телеканала ZIK

Гражданин Узбекистана захватил заложницу в бизнес-центре Киева Скриншот видео

В помещении бизнес-центра сейчас находится корреспондент Андрей Лащ

Журналист телеканала ZIK Андрей Лащ в эти минуты находится в здании бизнес-центра "Леонардо" в центральной части Киева, где гражданин Узбекистана захватил заложника и угрожает взрывчаткой.

Об этом сообщили в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK.

"Сейчас наш коллега Андрей Лащ готовится к тому, чтобы с ним поговорить более подробно под сопровождением спецназовцев", - отметили ведущие.

Новости по теме: В МВД обнародовали фото мужчины, который угрожает взорвать отделение банка в центре Киева

На первых кадрах видеотрансляции телеканала ZIK из помещения банковского отделения видно, как злоумышленник сидит на стуле, курит сигарету. Кроме того, он попросил принести ему кофе.

Как сообщали, в центре Киева мужчина захватил заложницу и угрожает взорвать отделение банка.

Стало известно, что мужчина, захвативший заложницу в столичном бизнес-центре, требует начать телетрансляцию.

Добавим, Антон Геращенко сообщил, что этот мужчина является гражданином Узбекистана.