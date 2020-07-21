Мужчина, захвативший автобус в Луцке, действовал с сообщниками, нескольких из них задержали, - Аваков

Арсен Аваков в ходе общения с журналистами на месте ЧП в Луцке Национальная полиция Украины

Одного из пособников поймали в Харькове

Максим Кривош, который 21 июля захватил в Луцке автобус с заложниками, имел сообщников. Нескольких из них уже задержали. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Его сообщники задержаны, один из них в Харькове, там найдены патроны, взрывчатка", - отметил он.

Аваков охарактеризовал мужчину как неуравновешенного человека, который нарисовал себе мир и придумал ему месть.

Как сообщалось, правоохранители начали штурм автобуса в Луцке, где находился злоумышленник с захваченными заложниками. Его задержали, а всех людей освободили.

Ранее мужчина отпустил трех человек. По словам заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, об этом с террористом договорился президент Владимир Зеленский.

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Примечательно, также Зеленский выполнил условие террориста и записал видео, которое требовал мужчина. Однако, после того, как силовики задержали мужчину и вывели заложников, видео исчезло с Facebook-страницы президента.

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Напомним, 21 июля, в центре Луцка вооруженный мужчина, который представился Максимом Плохим, захватил автобус с заложниками. В автобусе находились около 20 человек, в том числе беременная женщина и дети.

В городе было объявлено две спецоперации - "Заложник" и "Бумеранг".