Мужчина, захвативший автобус в Луцке, действовал с сообщниками, нескольких из них задержали, - Аваков
Одного из пособников поймали в Харькове
Максим Кривош, который 21 июля захватил в Луцке автобус с заложниками, имел сообщников. Нескольких из них уже задержали. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Его сообщники задержаны, один из них в Харькове, там найдены патроны, взрывчатка", - отметил он.
Аваков охарактеризовал мужчину как неуравновешенного человека, который нарисовал себе мир и придумал ему месть.
Как сообщалось, правоохранители начали штурм автобуса в Луцке, где находился злоумышленник с захваченными заложниками. Его задержали, а всех людей освободили.
Ранее мужчина отпустил трех человек. По словам заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, об этом с террористом договорился президент Владимир Зеленский.
Примечательно, также Зеленский выполнил условие террориста и записал видео, которое требовал мужчина. Однако, после того, как силовики задержали мужчину и вывели заложников, видео исчезло с Facebook-страницы президента.
Напомним, 21 июля, в центре Луцка вооруженный мужчина, который представился Максимом Плохим, захватил автобус с заложниками. В автобусе находились около 20 человек, в том числе беременная женщина и дети.
В городе было объявлено две спецоперации - "Заложник" и "Бумеранг".