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В Австралии мужчина вырвался из пасти крокодила, схватившего его за голову

Иллюстративное фото Фото из открытых источников

Гребнистый крокодил имел длину около 1,5-2 метров.

В Австралии мужчина смог спастись от крокодила. Ему удалось руками раскрыть пасть животного, которое ухватило его за голову. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что инцидент произошел, когда мужчина купался в озере Лейк-Плэсид в штате Квинсленд, когда на него напал гребнистый крокодил длиной около 1,5-2 метров.

Впоследствии мужчину доставили в местную больницу с незначительными рваными ранами.

Представители власти говорят, что пострадавшему очень повезло, что повреждения не оказались более серьезными. Санитар Пол Суини рассказал, что когда к мужчине приехала машина скорой, то он был на удивление спокойным.

"Он заявил, что его за голову укусил крокодил, и рассказал, как он освободился из пасти хищника. Для этого он схватил крокодила за челюсти изнутри и разжал ему пасть", - рассказал санитар журналистам.

По словам медика, пострадавший после этого достаточно долго плыл, чтобы добраться до берега.

"Во время осмотра мы обнаружили на его голове следы от зубов", - добавил Суини.

Представитель больницы, где сейчас находится пострадавший, рассказал BBC, что его состояние стабильное. Медики говорят, что мужчина на протяжении последних восьми лет купался в этом озере три раза в неделю.

Департамент экологии Квинсленда сообщил, что Лейк-Плэсид проверят специалисты.

"Напоминаем всем, что Лейк-Плэсид и регион Кэрнс известны как "страна крокодилов", призываем всегда быть осторожными", - говорится в заявлении ведомства.

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Напомним, американские ученые доказали, что доисторические крокодилы дейнозухи (предки современных аллигаторов) охотились на крупных динозавров.

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