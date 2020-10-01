Мужчина с заточкой напал на Саакашвили в одном из ресторанов столицы. Видео

Михеил Саакашвили Думская

Задержать злоумышленника не удалось

В столичном ресторане Fabius неизвестный мужчина с заточкой напал на главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили. Об этом сообщает Страна со ссылкой на собственные источники в полиции.

"Неизвестный мужчина прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии. С заточкой в руках, близко подошел к Саакашвили и начал угрожать. Охрана Саакашвили и ресторана перехватила злоумышленника, вызвали полицию. Но его не задержали. К моменту прибытия правоохранителей он уже исчез. Мотивация нападения уточняется", - рассказал источник.

Новости по теме: Оппозиция в Грузии выдвинула Саакашвили кандидатом в премьер-министры

Как отмечается, на видео инцидента видно, как к столу, где обедает Саакашвили, неторопливо подходит мужчина и начинает что-то говорить. Неизвестного мужчину пытается оттеснить от стола один из спутников Саакашвили, наверное, охранник. Потом подходят еще двое, возможно охранники ресторана, и загораживают доступ к Саакашвили, который продолжает сидеть за столиком. Посетитель, пытавшийся подойти к Саакашвили, отходит в сторону, с ним выясняет отношения один из охранников.

В это время трое других мужчин блокируют доступ к столу. Через некоторое время злоумышленник уходит. По пути назад он приближается к столику и что-то говорит, делая жест рукой. Саакашвили встает и что-то ему отвечает. После чего незваный гость идет к выходу.

Новости по теме: Саакашвили прокомментировал свое возможное премьерство в Грузии

Напомним, ранее стало известно, что представителей пограничной службы будут судить за незаконное задержание Михеила Саакашвили во время перемещения в Республику Польша в 2018 году.