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Мужчина пытался продать 10 кг пластида в Харьковской области

Нацполиция

С целью избежания ответственности фигурант обменял полученные деньги на 800 евро

В Харьковской области задержали мужчину, который пытался реализовать 10 кг пластида. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Правоохранители задержали мужчину во время продажи партии взрывчатки. В частности злоумышленник пытался продать тротиловые шашки общим весом 1,5 кг, 10 кг пластида и электродетонаторы. 

Отмечается, что с целью избежания ответственности полученные за продажу деньги обменял в пункте обмена валют на 800 евро.

"Ранее правоохранители задокументировали факт сбыта им детонаторов, пластида и тротила на сумму 500 долларов США. Проведено экспертное исследование", - говорится в сообщении.

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Напомним, 23 июня Службы безопасности Украины обнаружила в Кривом Роге масштабный арсенал оружия, который был незаконно вывезен из района проведения Операции объединенных сил. 

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