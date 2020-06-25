Мужчина пытался продать 10 кг пластида в Харьковской области

Нацполиция

С целью избежания ответственности фигурант обменял полученные деньги на 800 евро

В Харьковской области задержали мужчину, который пытался реализовать 10 кг пластида. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Правоохранители задержали мужчину во время продажи партии взрывчатки. В частности злоумышленник пытался продать тротиловые шашки общим весом 1,5 кг, 10 кг пластида и электродетонаторы.

Отмечается, что с целью избежания ответственности полученные за продажу деньги обменял в пункте обмена валют на 800 евро.

"Ранее правоохранители задокументировали факт сбыта им детонаторов, пластида и тротила на сумму 500 долларов США. Проведено экспертное исследование", - говорится в сообщении.

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