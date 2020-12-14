Мужчина, поваливший ханукию на Контрактовой площади в Киеве, вытолкал за двери правоохранителей. Видео

Ханукальный светильник установили к еврейскому празднику Хануки Скриншот из видео

Представители Службы безопасности пришли вручать ему подозрение

Андрей Рачок, который на днях надругался над ханукальным светильником в Киеве, вытолкал из своей квартиры сотрудников СБУ, которые пришли сообщать ему о подозрении. Видео инцидента опубликовано в Facebook.

Сотрудники спецслужбы пришли домой к рачков, представились и начали зачитывать ему документ о подозрении. После этого Рачок начал ругаться на них и вытолкал за дверь, заявив, что он таким образом защищает Украину. Сотрудники СБУ применять силу не стали.

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Напомним, недавно в Киеве вандал повалил ханукальный светильник, который был установлен на Контрактовой площади к еврейскому празднику Хануки. В итоге правоохранители открыли дело. А мужу, который совершил акт вандализма, сообщили о подозрении по факту разжигания религиозной вражды и ненависти. Ему грозит до 3 лет заключения.