Мотивы "луцкого" и "киевского" террористов очень похожи: Психиатр Суббота заявил о специфичности подготовки терактов

Спартак Суббота

Террористы, как правило, не звонят в полицию, а в ситуации в Киеве и Луцке мужчины звонили в полицию и сообщали о заложниках

Психиатр, советник министра здравоохранения Спартак Суббота заявил, что мотивы "луцкого" и "киевского "террористов очень похожи, они действовали по специфической, нетипичной для террористов, подготовкой преступлений.

Об этом он сказал во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка"на телеканале ZIK.

"В нынешнем случае мотивы не очень отличаются от "луцкого террориста". На самом деле, они очень похожи между собой. При этом, что первый, что второй обладают подобными качествами и набором расстройств. Также, что в первом, что втором случае подготовка к преступлению была очень специфическая. Не четкая, не рассматривалось выполнение каких-то условий. То есть они не рассчитывали, что кто-то будет выполнять их условия, но вдруг так случится, что они смогут спекулировать на страхах. Поэтому, таким вот образом мы можем наблюдать еще расстройства у таких людей относительно их оценки выкупа. Например, они просят выкуп 40 тысяч. Но будет ли здоровый человек просить такие средства?"– отметил эксперт.

Кроме этого психолог обратил внимание на то, что оба террористы действовали по похожей моделью.

"Он ("киевский террорист", – ред.) сам позвонил в полицию. Но понимаете, террористы, как правило, не звонят в полицию. Они требуют напрямую от администрации. А в данном случае он позвонил в полицию и сказал, что он сейчас держит заложника. То есть модель очень подобна с луцкой. Почти не отличается", – прокомментировал Спартак Суббота.

Как сообщалось, сегодня, 3 августа в центре Киева мужчина захватил заложницу и угрожал взорвать отделение банка.

Стало известно, что злоумышленник, захвативший заложницу в столичном бизнес-центре, требует начать телетрансляцию. В частности, на телеканале ZIK.

Добавим, Антон Геращенко сообщил, что мужчина является гражданином Узбекистана.

Впоследствии стало известно, что гражданина Узбекистана, который захватил заложницу и угрожал взорвать взрывчатку в отделении банка в здании бизнес-центра "Леонардо" в центральной части Киева, задержали.

Напомним, 21 июля в центре Луцка на Театральной площади мужчина с взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. По словам очевидцев события, выстрелы звучали каждые 10 минут.

Позже преступник заявил, что в городе есть еще один автобус с заложниками и в другом людном месте спрятана взрывчатка. Также появилось видео с места событий.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль, а министр МВД Арсен Аваков экстренно вылетел на Волынь для координации действий по освобождению заложников.

Впоследствии Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, который взял заложников в Луцке. В частности, на видео гарант призывает всех посмотреть фильм "Земляне".

Около 22:00 в Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Впоследствии стало известно, что всех заложников освободили, а правоохранители задержали Максима Кривоша.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, Максим Кривош, который захватил автобус с заложниками, имел сообщников. Нескольких из них уже задержали.