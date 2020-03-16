Молдова закрывает ряд пунктов пропуска на границе с Украиной

Государственная пограничная служба

Это решение было принято правительством Молдовы с учетом решения правительства Украины

В рамках противопандемических мер на границе с Республикой Молдова временно с 00 час. 00 мин. 17 марта 2020 года прекращается движение через некоторые пункты пропуска. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что это решение было принято правительством Молдовы с учетом решения правительства Украины.

Пересечь границу с Республикой Молдова на транспортных средствах можно в пунктах пропуска: "Паланка-Маяки-Удобное", "Староказачье", "Рени", "Могилев-Подольский", "Росошаны", "Мамалыга" и "Табаку", в пешем порядке пропуск граждан не осуществляется.

Кроме того, функционируют и пункты пропуска "Сокиряны-железнодорожный", "Фрикацей-железнодорожный", "Могилев-Подольский-железнодорожный" и "Рени-железнодорожный".

Отмечается, что в пунктах контроля "Карабуцены-железнодорожный" и "Болград-железнодорожный" движение тоже прекращено.

Полный список пунктов пропуска, в которых временно прекращаются все виды движения читайте здесь.

Как сообщалось ранее, Европейский Союз решил временно прекратить движение людей через внешние границы на 30 дней из-за коронавируса.