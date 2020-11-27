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Мокрый снег и заморозки: В Украине на выходных существенно ухудшится погода

Фото из открытых источников

Почти на всей территории страны прогнозируются осадки

В Украине на выходные, 28-29 ноября, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

28 ноября ночью на большинстве территории ожидаются минимальные заморозки, теплее всего в Крыму - +4...6 градусов. Днем ожидается +2...6 градусов, на юге и востоке – до +8...10, в Крыму – до +14 градусов.

В субботу осадков не прогнозируют только на востоке и юге страны. На остальной территории ночью ожидается мокрый снег с дождем, днем - дождь.

В Киеве ночью температура упадет до +1...3, днем ожидается до +5 градусов. Ночью будет падать мокрый снег с дождем, днем дождливо.

Ночью 29 ноября синоптики прогнозируют температуру воздуха от -1 на западе до +4...6 на юге. Днем + 2...6 градусов, на юге до +10...12.

В воскресенье на востоке и юге так же без осадков. В остальных регионах в течение суток ожидается снег, мокрый снег с дождем.

В Киеве в воскресенье ночью +1...3 градуса, днем – до +5. Ночью прогнозируют мокрый снег с дождем, днем снег, мокрый снег.

Новости по теме: Без осадков и в некоторых регионах +12: Сегодня в Украине будет тепло

Напомним, на сегодня синоптики также сделали еще несколько важных прогнозов погоды на последние дни осени и грядущий декабрь. Ознакомиться с ними можно здесь и здесь соответственно.

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