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"Мне надо в ад": В Киеве женщина уговаривала патрульных позволить ей спрыгнуть с 12 этажа. Видео

Киевские патрульные спасли женщину в шаге от самоубийства

 Скріншот із відео

Патрульные за несколько секунд схватили женщину и затянули ее обратно на балкон

В Киеве женщина пыталась наложить на себя руки, спрыгнув с балкона 12-го этажа многоквартирного дома, однако патрульные успели схватить киевлянку и не дать ей этого сделать. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе патрульной полиции. 

Как отмечается, инцидент произошел в доме по улице Вишняковской в Дарницком районе столицы. По словам правоохранителей, женщина перелезла поручни общего балкона на 12 этаже дома, и хотела спрыгнуть. Во время этого киевлянку увидел мужчина, который стал стал очевидцем происшествия, и вызвал полицию. 

"За несколько минут на месте был экипаж патрульных - Роман Широкань и Юрий Осик. Сначала инспекторы пытались уговорить женщину не делать непоправимого, но слова не помогли - она ​​была настроена решительно, угрожала сразу прыгнуть, если приблизится кто-то из посторонних. Тогда Роман и Юрий незаметно поднялись к общему балкону. В дверную щель полицейские увидели женщину, убедились, что она их не замечает и сделали решающий рывок", - отметили в полиции.

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Как видно на видео, патрульные за несколько секунд схватили женщину и затянули ее обратно на балкон.

Сначала женщина отказывалась называть причину своего поступка. Однако позже, на вопрос полицейского о том, почему она решила прыгнуть, женщина ответила "У меня сын в аду, мне надо в ад". 

После спасения женщины, инспекторы вызвали врачей, которые госпитализировали ее в медицинское учреждение.

Напомним, недавно на территории комплекса для отдыха Старосамборского района Львовской области женщина застрелила двух своих малолетних дочерей, после чего совершила самоубийство. 

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