Митингующие хотели установить палатки на Майдане, движение по Крещатику перекрыли

Также произошли столкновения между полицией и митингующими, есть пострадавшие правоохранители

Акция протеста Флповцев на Майдане Независимости Национальная полиция Украины

Представители движения SaveФОП, которые митинговали под Верховной Радой, пытались установить палатки на Майдане Независимости, полиция ограничила движение на улице Крещатик. Об этом сообщила прессслужба КГГА в Telegram.

"В связи с проведением массовых мероприятий на улице Крещатик движение временно ограничено", - говорится в сообщении.

Вместе с ним, в полиции добавили, что участники акции провели шествие с площади Конституции по центральным улицам столицы, а затем остановились на Майдане Независимости и пытались установить несколько палаток, но полиция этого не допустила.

Сейчас правоохранители проводят с участниками мероприятий профилактически-разъяснительную работу.

В свою очередь в полиции отметили, что во время мероприятия произошли столкновения между участниками протестов Фопов и правоохранителями, в результате которых пострадали около 40 стражей порядка.

Один полицейский во время столкновений получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Другие правоохранители получили химические ожоги глаз.

"Сегодня в центре столицы проходит акция с массовым участием граждан, которые прошли маршем по площади Конституции до Майдана Независимости. Когда они пытались установить военные палатки, возникла толкотня - и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики", - сообщили в полиции.

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Напомним, в Киеве 15 декабря возле Верховной Рады Украины и других органов государственной власти начались акции протеста. В связи с этим правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале.