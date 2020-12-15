Митингующие хотели установить палатки на Майдане, движение по Крещатику перекрыли
Также произошли столкновения между полицией и митингующими, есть пострадавшие правоохранители
Представители движения SaveФОП, которые митинговали под Верховной Радой, пытались установить палатки на Майдане Независимости, полиция ограничила движение на улице Крещатик. Об этом сообщила прессслужба КГГА в Telegram.
"В связи с проведением массовых мероприятий на улице Крещатик движение временно ограничено", - говорится в сообщении.
Вместе с ним, в полиции добавили, что участники акции провели шествие с площади Конституции по центральным улицам столицы, а затем остановились на Майдане Независимости и пытались установить несколько палаток, но полиция этого не допустила.
Сейчас правоохранители проводят с участниками мероприятий профилактически-разъяснительную работу.
В свою очередь в полиции отметили, что во время мероприятия произошли столкновения между участниками протестов Фопов и правоохранителями, в результате которых пострадали около 40 стражей порядка.
Один полицейский во время столкновений получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Другие правоохранители получили химические ожоги глаз.
"Сегодня в центре столицы проходит акция с массовым участием граждан, которые прошли маршем по площади Конституции до Майдана Независимости. Когда они пытались установить военные палатки, возникла толкотня - и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики", - сообщили в полиции.
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Напомним, в Киеве 15 декабря возле Верховной Рады Украины и других органов государственной власти начались акции протеста. В связи с этим правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале.