Мир в Украине: Надо менять не ТКГ и ее работу, а саму суть, – Наливайченко

Валентин Наливайченко

ТКГ необходимо обратить на решение проблем людей, проживающих на временно оккупированных территориях

Трехстороннюю контактную группу по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и ее работу не надо менять. Изменить нужно ее суть.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат, бывший главы Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

Он отметил, что первая стратегическая ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключалась в том, что он, как новая украинская власть, не представил новый план действий по урегулированию ситуации на Донбассе, а пошел по тому формату, который не принес никаких результатов за предыдущие годы. Более того, добавил Наливайченко, президент подписал коммюнике о полной преданности имплементации предыдущих Минских договоренностей.

Ошибка Зеленского №2, продолжил гость ток-шоу – украинская власть сейчас поднимает уровень представительства Украины в ТКГ. В частности, включает туда вице-премьера, руководителей парламентских комитетов от "Слуги народа" и немало чиновников. Наливайченко удивляется, с какой целью власть делает такие шаги.

Поэтому, анализируя действия нынешней власти, Валентин Наливайченко заявил, что Трехстороннюю контактную группу и ее работу не надо менять, но изменения требует ее суть.

"И я эту суть сейчас вернул бы именно на решение проблем людей, проживающих на временно оккупированных территориях. Район от района, город от города! И для этого нужен Международный экономический фонд, о чем я давно говорю. И это задача украинской дипломатии – об этом конкретно договориться и это конкретно оказывать как инструмент, а я считаю, что он нужен, для восстановления мира и для нации. Без инструментария, финансирования, без денег, я себе не представляю, как двигаться дальше. Особенно, вдоль линии разграничения, особенно, именно в Донецкой и Луганской областях", – подытожил Валентин Наливайченко.

Новости по теме: Бойко: Смена главы украинской делегации в ТКГ не заменит политических решений

Напомним, во вторник, 28 июля, стало известно, что Леонид Кучма уходит из Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил второго президента Леонида Кучму за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Кучма отметил, что в течение последнего года работа ТКГ была восстановлена и значительно продвинулась. Кроме того, представители группы смогли сделать ряд важных шагов и достичь важных договоренностей.

Впоследствии у президента сообщили, что первый президент Украины Леонид Кравчук согласился стать главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.