Минздрав обновил протокол лечения коронавируса: В перечень лекарств от COVID-19 добавили еще один препарат

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Определенные лекарственные средства невозможно приобрести для собственных нужд в аптеках

Министерство здравоохранения обновило протокол лечения пациентов с COVID-19, прибавив к перечню лекарств новый препарат.

Об этом сообщил глава министерства Максим Степанов на странице в Facebook.

В частности, теперь в списке рекомендованных лекарств от коронавируса появился "Фавипиравир".

"Изменения были внесены на основе новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов по результатам совещания ведущих украинских врачей и экспертов", - пояснил такое решение Степанов.

Министр добавил, что определенные лекарственные средства для собственных нужд купить невозможно и что все они являются рецептурными.

По его словам, министерство занимается усилением контроля над оборотом этих препаратов, ведь лекарственные средства предназначены для применения только в медучреждениях, с учетом побочных реакций и только под наблюдением врачей.

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Кроме этого, Степанов отметил, что был расширен перечень медицинского оборудования и лекарственных средств для больниц по упрощенной процедуре закупок - речь идет о таких препаратах как "Гидроксихлорохин", "Хлорохин", а также медицинских приборах, таких как томографы, аппараты УЗИ, дефибрилляторы.

Как сообщалось ранее, Минздрав отправил комиссию в Ивано-Франковскую область исследовать высокую смертность от COVID-19.

Также врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что большинство лекарств, которые есть в протоколе лечения коронавируса, являются дефицитными.