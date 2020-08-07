Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов долларов из ПриватБанка

"Антиколомойский" закон превращает бизнесмена из главного игрока в одного из олигархов, близких к власти znaj.ua

В суд направлены два иска о конфискации недвижимости украинского олигарха, приобретенной за присвоенные деньги

США обвинили украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка и использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире. Об этом пресс-служба Минюста США сообщила в четверг, 6 августа.

Министерство юстиции США требует конфисковать два объекта коммерческой недвижимости, которые олигарх якобы приобрел на украденные у ПриватБанка средства.

"Соединенные Штаты направили на рассмотрение суда... две гражданские жалобы о конфискации коммерческих объектов недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и в Далласе (штат Техас), приобретенных на незаконно присвоенные средства ПриватБанка в Украине", - указано в пресс-релизе.

Речь идет об офисном здании PNC Plaza в Луисвилле и бывшей штаб-квартире компании CompuCom в Далласе. Рыночная стоимость двух объектов составляет 70 миллионов долларов.

Как отмечает ведомство, в жалобах утверждается, что часть преступных доходов отмывали с помощью огромного количества банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, и только потом перевели средства в США.

Также министерство указывает на подельников Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова - Мордехая Корфа и Уриэля Лабера. Вместе они в Майами, штат Флорида, зарегистрировали сеть организаций для легализации и инвестирования средств, незаконно выведенных из ПриватБанка.

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Ранее в СМИ появилась информация, что в Кливленде (США) агенты Федерального бюро расследований пришли с обысками в офисы фирмы, владельцем которой значится украинский олигарх Игорь Коломойский.