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Минометы, гранатометы и ПКМ-1: На Донбассе НВФ пять раз нарушили режим тишины

Ситуация в районе проведения ООС контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

Нарушения зафиксировали возле населенных пунктов Водяное и Авдеевка

На Донбассе 18 декабря представители незаконных вооруженных формирований пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы и гранатометы. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). 

Так, у Водяного на Приазовье противник открыл огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра. Также этом направлении вооруженные формирования второй раз за несколько недель прибегли к дистанционному минированию украинских позиций. В частности, противник забросил 12 запрещенных мин ПОМ-2 и использовал ПКМ-1.

Кроме этого, незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки.  

"Для провокации наших воинов сначала применил ручной противотанковый и подствольный гранатометы, а затем – стрелковое оружие", - отметили в штабе ООС. 

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Однако, выстрелы не представляли угрозы жизни украинских военных, поэтому ответный огонь открыт не был. По предварительной информации, боевых потерь или ранений не было. 

С начала текущих суток, 19 декабря, режим тишины на Донбассе соблюдается. 

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Напомним, недавно на Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил вблизи Авдеевки снайпер незаконных вооруженных формирований ранил украинского военного.

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