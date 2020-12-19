Минометы, гранатометы и ПКМ-1: На Донбассе НВФ пять раз нарушили режим тишины

Ситуация в районе проведения ООС контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

Нарушения зафиксировали возле населенных пунктов Водяное и Авдеевка

На Донбассе 18 декабря представители незаконных вооруженных формирований пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы и гранатометы. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

Так, у Водяного на Приазовье противник открыл огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра. Также этом направлении вооруженные формирования второй раз за несколько недель прибегли к дистанционному минированию украинских позиций. В частности, противник забросил 12 запрещенных мин ПОМ-2 и использовал ПКМ-1.

Кроме этого, незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки.

"Для провокации наших воинов сначала применил ручной противотанковый и подствольный гранатометы, а затем – стрелковое оружие", - отметили в штабе ООС.

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Однако, выстрелы не представляли угрозы жизни украинских военных, поэтому ответный огонь открыт не был. По предварительной информации, боевых потерь или ранений не было.

С начала текущих суток, 19 декабря, режим тишины на Донбассе соблюдается.

Напомним, недавно на Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил вблизи Авдеевки снайпер незаконных вооруженных формирований ранил украинского военного.