В здание Минобразования проникли неизвестные лица

Инцидент произошел ночью в конце августа

Министерство образования и науки Фото из открытых источников

Министерство образования и науки обратилось в правоохранительные органы в связи с проникновением неизвестных лиц в здание ведомства в конце августа. Об этом сообщила пресс-служба МОН.

Отмечается, что инцидент произошел ночью с целью фотографирования документации Минобразования. "В конце августа ночью в Министерство образования и науки Украины проникли неизвестные лица и направились в одну из приемных кабинета здания МОН. В пристройке здания МОН ведется видеофиксация, и на записи было видно, как неизвестные лица путем незаконных действий попали в приемную, а затем и в сам кабинет. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как лица просматривали бумаги, делали фото служебных документов и рыскали в помещении. Из здания министерства неизвестные лица вышли за 15 минут после того, как покинули кабинет", – сообщили в ведомстве.

По словам пресс-службы МОН, злоумышленники воспользовались своим служебным положением и осуществили превышение власти или служебных полномочий. "Не исключается возможность, что неустановленные лица будут пытаться использовать незаконно полученные служебные документы в противоправных целях, в т. ч. с целью нанесения вреда государственным интересам в сфере образования, а также с целью дискредитации работников МОН", написали в Минобразования.

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Напомним, недавно и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что МОН рассчитывает получить 3 миллиарда гривен из Фонда борьбы с коронавирусом COVID-19. По его словам, деньги планируют направить на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты.