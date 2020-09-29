Министра обороны необходимо вывести из следственной комиссии по катастрофе Ан-26, потому что он заинтересованная сторона, - военный эксперт

Олег Стариков Скриншот видео

Прямая вина в авиакатастрофе у Чугуева лежит на Министерстве обороны, убежден эксперт

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо вывести из состава следственной комиссии по расследованию катастрофы Ан-26 министра обороны Украины Андрея Тарана из-за того, что он является заинтересованным лицом.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил военный эксперт Олег Стариков.

В частности, Олег Стариков заявил, что прямая ответственность за авиакатастрофу Ан-26 лежит на Министерстве обороны Украины.

"И Национальный университет, и командование, и те, кто планировал полет, кто контролировал его, подчиняются министру обороны. Так вот для того, чтобы журналисты и общество узнали, что будет, первое – необходимо президенту Владимиру Зеленскому ввести господина Уруского в состав СНБО. Потому что выводы сначала будут слушаться на заседании Совета национальной безопасности и обороны. А господин Уруский, который не является членом СНБО, он на этом заседании будет иметь совещательный голос. Зато министр обороны, который непосредственно должен отвечать, и, которого контролирует эта государственная комиссия, он будет иметь решающий голос", – рассказал военный эксперт.

Следовательно, продолжил Стариков, президенту Украины, Верховному главнокомандующему, необходимо вывести из состава следственной комиссии по расследованию катастрофы Ан-26 министра обороны Украины из-за того, что он является заинтересованной стороной.

"И после того, когда комиссия все проверит, а я сразу скажу, что причины всех авиакатастроф установлены во всех 100% случаев, другое дело – будут ли они обнародованы или нет", – прокомментировал Стариков.

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Напомним, вечером 25 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Один курсант-третьекурсник выжил, а недавно вышел из шокового состояния. Вскоре его могут выписать из госпиталя.

По данным Минобороны, причиной падения военного самолета Ан-24 могло стать то, что он зацепился крылом за землю.