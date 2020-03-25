МИД договорился о возврате 58 моряков с судна Princess Anastasia
Дипломат добавил, что пересечение границы состоится ориентировочно в 18:00-19:00
В Украину из Польши возвращаются 58 украинских моряков с круизного судна Princess Anastasia, которое временно приостановило морские путешествия из-за распространения коронавирус COVID-19. Об этом директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил в комментарии "Униану".
Он отметил, что Генконсульство Украины в Гданьске решило вопрос о возвращении 58 украинцев.
"Польские пограничные органы предоставили соответствующие разрешения. Сегодня, 25 марта, моряки будут перевезены двумя автобусами в пункт пропуска Ягодин - Дорогуск польско-украинской границы", - заявил Погорельцев.
Дипломат добавил, что пересечение границы состоится ориентировочно в 18:00-19:00. Дальше от границы украинский перевозчик доставит моряков по местам жительства в Одессу.
Как сообщалось ранее, на сегодня в Украину из-за границы вернулись 78 592 украинцы.
По состоянию на 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавірусну инфекцию COVID-19.