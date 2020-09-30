"МГБ ЛНР" завербовали сотрудницу Луганской ОГА

Представители "ЛНР" Фото из открытых источников

Женщину заставили подписать соглашение о конфиденциальном сотрудничестве с представителями самопровозглашенной республики

В Луганской области представители так называемого "МГБ ЛНР" завербовали сотрудницу Луганской областной государственной администрации (ОГА). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, женщину задержали на КПВВ "Станица Луганская" во время посещения родственников. После чего представители так называемой "Луганской Народной Републики" начали склонять ее к сотрудничеству с ними. В частности, настаивали, чтобы чиновница систематически передавала им служебную информацию и привлекла к сотрудничеству с ними своего мужа-секретоносителя, который работает в Нацполиции. В случае отказа женщине угрожали нанести вред жизни и здоровью ее родных.

По словам пострадавшей, представителей "МГБ" интересовала информация о работе администрации, персональные данные руководства и сотрудников, пароли доступа к электронной почте и тому подобное.

Под давлением женщина подписала соглашение о конфиденциальном сотрудничестве и получила инструкции. А после приезда на контролируемую украинскими властями территорию она начала получать электронные письма с угрозами и требованиями выйти на связь.

В результате сотрудница Луганской ОГА известила правоохранительные органы об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. После тщательной проверки ее освободили от уголовной ответственности.

Заметим, согласно статье 111 Уголовного кодекса Украины, освобождаются от ответственности граждане, которые не совершали никаких действий на выполнение преступной задачи вражеских спецслужб и добровольно сообщили правоохранителям о своей связи с ними и поставленных задачах.

Напомним, недавно украинские правоохранители разоблачили попытку вербовки жительницы одного из прифронтовых населенных пунктов Луганской области со стороны ФСБ России. Женщину задержали на международном пункте пропуска и заставили подписать обязательство о сотрудничестве.