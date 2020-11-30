На Донбассе агент "ДНР" пытался совершить теракт, - СБУ

Совершить теракт пытался житель Донецкой области СБУ

Украинские спецслужбы задержали мужчину, который должен был заложить взрывчатку на одном из объектов

В Донецкой области украинские правоохранители предупредили теракт и задержали мужчину, который пытался подорвать подстанцию распределения электроэнергии в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, совершить теракт должен был один из жителей Донецкой области, который действовал во исполнение задания так называемого "МГБ ДНР". Для этого он изъял из заранее подготовленного схрона самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить на объекте. После этого мужчина должен был привести в боевую готовность взрывчатку и совершить теракт.

"По замыслу кураторов, взрыв должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население", - отметили в пресс-службе СБУ.

Оперативники задержали мужчину и предупредили теракт СБУ

Правоохранители изъяли взрывное устройство СБУ

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по части 1 статьи 258-3 (Создание террористической группы или участие в ней, организационное или другое содействия созданию или деятельности террористической группы) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас идет досудебное следствие.

Напомним, в августе этого года попытку совершения террористического акта зафиксировали вблизи населенного пункта Пурдовка Луганской области. Там работники аварийной газовой службы во время обхода газопровода обнаружили предмет, похожий на растяжку, который мог вызвать мощный взрыв.