Между Украиной и Словакией временно приостановлено железнодорожное сообщение

Пассажирам, которые успели купить билеты, вернут деньги в одной из касс "Укрзализныци"

Украина приостановила железнодорожное сообщение со Словакией из-за объявления в этой стране чрезвычайного положения ввиду распространения коронавируса.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Как говорится в сообщении, до сегодняшнего дня между странами курсировали поезда № 960/961 Кошице — Мукачево, № 962/963 Кошице — Мукачево, № 8860/8863 Чиерна над Тисой — Чоп и № 8862/8861 Кошице — Чоп, принадлежащие Словацким железным дорогам, а также беспересадочный вагон "Укрзализныци" № 26/382 Киев — Кошице.

Кроме этого, поезда Кошице — Мукачево, Чиерна над Тисой — Чоп и Кошице — Чоп остались на территории Словацкой Республики.

При этом пассажиры беспересадочного вагона Киев — Кошице, который отправился 12 марта из Киева, покинули поезд на станции Чоп и возвращаться в Киев отказались.

В "Укрзализныце" добавили, что продажа билетов на указанные поезда приостановлена, а возврат средств за ранее приобретенные проездные документы производится во всех билетных кассах.

Сейчас другие международные поезда и поезда внутреннего сообщения курсируют по графику.

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Всем пассажирам, которые пересекают границу с Украиной, проводят температурный скрининг.

""Укрзализныця" выполняет все приказы и требования Министерства здравоохранения Украины, Министерства инфраструктуры Украины, поддерживает постоянный контакт с Государственной пограничной службой, Центром общественного здоровья МОЗ и другими учреждениями. Извиняемся за неудобства и призываем пассажиров относиться к ситуации с пониманием", - отметили в госструктуре.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Словакии ограничило въезд в страну из-за угрозы распространения коронавируса.

Тем временем всего в Украине было зарегистрировано 55 подозрений заболевания коронавирусом, три образца еще исследуются.

В связи с этим в Минздраве инициируют внеочередное заседание ВР по закону о коронавирусе.