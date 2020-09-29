Местные выборы-2020: За сутки правоохранители открыли 10 уголовных производств

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Больше всего сообщений о нарушениях избирательного процесса зафиксировано в Киевской области

За прошедшие сутки, 29 сентября, правоохранительные органы открыли 10 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Всего в течение суток в полицию поступило 218 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киевской области – 39 , в Черновицкой – 30, в Донецкой – 17, в Одесской – 16, в Луганской – 15, в городе Киеве – 14, по 13 – в Запорожской и Кировоградской, по 11 – в Днепропетровской и Херсонской, Харьковской – 8, по 5 – в Николаевской и Ровенской, Тернопольской – 4, по 3 – в Винницкой, Закарпатской и Полтавской, по 2 – в Житомирской, Львовской и Черниговской, по 1 – в Ивано-Франковской области и НПУ.

Всего с 5 сентября Нацполиция зарегистрировала 1 478 сообщений, связанных с избирательным процессом. В связи с этим, правоохранители открыли 127 уголовных правонарушений: 66 – связаны с нарушением избирательного законодательства, 61 – связаны с избирательным процессом.

Также составлено 167 протоколов о совершении административных правонарушений.

МВД Украины

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