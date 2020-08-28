Местная "власть" в ОРДЛО продолжает принудительную паспортизацию населения, - разведка

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Наличие паспорта РФ является обязательным условием для поступления на военную службу в НВФ по контракту

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о том, что "местные администрации" в ОРДЛО продолжают мероприятия по принудительной паспортизации населения. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны.

"Обязательным условием прохождения военной службы личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оккупантов предусмотрено наличие у них российского гражданства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с начала сентября командиры соединений и частей НВФ обязаны еженедельно докладывать по команде уточненные данные о наличии паспортов РФ у наемников из числа местных жителей и членов их семей и информацию о предоставлении документов на получение российского гражданства.

Кроме этого, в соединениях и частях НВФ введены дополнительные условия набора на военную службу по контракту. В частности, при оформлении контракта кандидаты непременно должны иметь военный билет "ДНР/ЛНР" и паспорт гражданина РФ.

Напомним, ранее в штабе ООС заявили, что с начала объявления перемирия на Донбассе, 27 июля, незаконные вооруженные формирования потеряли 21 человека погибшими и еще 29 ранеными.