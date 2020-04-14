Мэру Одессы сообщено о новом подозрении

Геннадий Труханов

Он не задекларировал имущество на более 16 млн гривен

Одесскому городскому голове Геннадию Труханову сообщено о еще одном подозрении по поводу незадекларированного имущества на свыше 16 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что 14 апреля 2020 года заместителем Генерального прокурора - руководителем САП Назаром Холодницким сообщено о подозрении Одесском городском голове в представлении субъектом декларирования недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления по 2017 год.

В частности, следствием установлено, что городской председатель не указал в декларации имущество и доходы, принадлежавшие его жене. В частности, квартиру в г. Одессе, паркоместа, автомобиль, а также корпоративные права и тому подобное.

Общая стоимость незадекларированного имущества достигает почти 16,3 млн гривен.

Действия должностного лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст.366-1 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В САП напомнили, что сейчас в Высшем антикоррупционном суде слушается еще два дела о обвинения Одесского городского головы.

Одно дело касается декларирования недостоверной информации за 2015-2016 годы.

Другая - относительно завладения средствами бюджета в сумме более 92 млн гривен в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода "Краян" за вдвое завищеню стоимостью - находится на рассмотрении в Апелляционной палате Антикоррупционного суда.

Ранее сообщалось, что среди причастных к схемы кражи денег через покупку завода "Краян" в Одессе может оказаться ближайший соратник бывшего секретаря Совбеза Александра Турчинова.