live
Новости » События Читати новину українською

Мэра города Кременная задержали на взятке

Мэр Кременная Юрий Прокопенко Фото из открытых источников

Сейчас Прокопенко сообщили о подозрении по ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса

Правоохранители задержали городского голову Кременная Юрия Прокопенко на взятке за заключение договоров подряда. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Мэр одного из городов на Луганщине по предварительному сговору со своим первым заместителем (Георгием Дзивульським - ред.) требовал от общества с ограниченной ответственностью "откат" в размере 10 % за признание предприятия победителем тендера и заключение договоров на выполнение работ по благоустройству территории города", - говорится в сообщении.

В частности, в октябре Дзивульский был задержан во время получения от уполномоченного лица предприятия 46 тыс. грн взятки за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка.

Сейчас Прокопенко сообщили о подозрении по ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса (вымогательство и получение неправомерной выгоды). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Новости по теме: СБУ поймала на взятке главу закарпатской ОТГ, который выиграл выборы от "Слуги народа"

Напомним, ранее полицейские уличили во взяточничестве руководителя одного из областных управлений лесного и охотничьего хозяйства Западного региона.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Во второй тур выборов мэра Черновцов выходят Кличук и Михайлишин, - экзитпол студии Савика Шустера В Черновцах открыли памятник "Хава Нагиле" Власти "красных" Черновцов решили не закрывать детские сады В Черновцах десятки улиц остались на 2 дня без воды
Loading...

программы канала ZIK

Елена Лукаш | Ток-шоу
Святослав Пискун | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Коронавирусные рекорды. Жизнь в кредит. Отдать последнее за коммуналку | Ток-шоу
Инфицирование Зеленского и Ермака. Мир после выборов в США. Давление на КСУ | Ток-шоу
Байден - президент. Жизнь в кредит. Судьба Донбасса | Ток-шоу