Мэр Умани получил положительный результат теста на COVID-19

Мэр Умани Александр Цебрий Партия "Пропозиція"

Александр Цебрий отметил, что несмотря на заболевание он продолжает предвыборную кампанию

Мэр Умани Александр Цебрий сегодня, 8 октября, получил положительный тест на коронавирус COVID-19. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Только что получил результат теста. У меня подтвердили СОVID-19, но я в надежных руках врачей нашей Уманской инфекционной больницы", - написал Цебрий.

Политик подчеркнул, что несмотря на заболевание он продолжает предвыборную кампанию как кандидат на должность городского головы Умани.

"Я и дальше буду отстаивать интересы граждан, как и предыдущие 5 лет! Спасибо всем за ваши теплые слова поддержки, которые получаю в частных сообщениях и звонках. Я вас не подведу!" - добавил Цебрій.

Напомним, недавно мэр Умани попал в больницу в инфекционное отделение с двусторонней пневмонией. У него брали образцы для теста на коронавирус, чтобы установить диагноз.