Мэр Конотопа нашел гранаты в своем автомобиле

Пять боеприпасов обнаружили в багажнике авто

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Мэр Конотопа Артем Семенихин обнаружил в багажнике своего автомобиля пять гранат. Об этом сообщает прессслужба Национальной полиции Сумской области.

"Происшествие произошло около 23:00 в Конотопе, в одном из гаражных кооперативов. На спецлинию полиции обратился глава города с заявлением о том, что он в своей машине обнаружил несколько предметов, похожих на боевые гранаты", - говорится в сообщении.

По словам Семенихина, боеприпасы были спрятаны в багажном отделении на месте запасного колеса, в пакете, перемотаном изолентой. Также он рассказал, что все пять гранат были без запалов.

Как отмечается, сейчас продолжается осмотр автомобиля и гаража. Следователи решают вопрос о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно в Беляевском районе Одесской области пять человек получили травмы от взрыва гранаты, которую пытались самостоятельно разобрать в доме одного из потерпевших.