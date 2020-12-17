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Мэр Харькова Кернес умер от коронавируса

Геннадий Кернес Харьковский городской совет

Его сердце остановилось сегодня ночью

Городской глава Харькова Геннадий Кернес умер в результате коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил бизнесмен Павел Фукс в Telegram.

Отмечается, что глава Харькова умер сегодня ночью, 17 декабря. "Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма", – написал Фукс.

Напомним, в середине сентября Харьковский городской совет официально подтвердил, что мэр Харькова заразился COVID-19.

В начале октября в Харьковском городском совете сделали официальное заявление, где говорилось о том, что Геннадий Кернес получает лечение в берлинской клинике "Шарите", его жизни ничего не угрожает. Также в заявлении отсутствие любых обращений Кернеса было объяснено тем, что в больнице запрещают использовать какие-либо гаджеты пациентам и посетителям. 

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Несколько дней назад, 11 декабря, стало известно, что у Геннадия Кернеса отказали почки. Тогда директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко заявил, что Кернес может выполнять функции городского главы.

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