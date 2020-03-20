Мэр Черновцов просит Зеленского ввести чрезвычайное положение в областях, где зафиксирован коронавирус

Если будет увеличиваться количество больных, ни одна городская или областная власть с этим не справится

Я сегодня лично написал письмо президенту, имея возможность публично обращаюсь, о необходимости введения режима чрезвычайного положения хотя бы в тех областях, где уже зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил городской председатель Черновцов Алексей Каспрук.

Мэр Черновцов заявил, что городская и областная власть сегодня ужесточили ограничительные меры в Черновицкой области из-за коронавирусной инфекции.

"И я лично, у нас уже было такое обращение, насколько я помню, областной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций в Кабинет министров, чтобы они ходатайствовали перед президентом о введении чрезвычайного положения. Я сегодня лично написал письмо президенту, имея возможность публично обращаюсь, о необходимости введения режима чрезвычайного положения хотя бы в тех областях, где уже зарегистрированы случаи заражения коронавирусом", – сказал городской председатель Черновцов.

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По его словам, это максимально необходимо для того, чтобы мобилизовать все ресурсы.

"Одних каких-то там призывов, которые может делать городская власть, или попытки повлиять какими-то штрафами, не хватит. Сегодня мы столкнулись с тем, что не хватает просто элементарно масок для людей. Только государство должно взять под контроль поставки уже стратегических на сегодняшний день продуктов, материалов и оборудования. Потому что ни одна городская власть или даже областная власть с этим не справится, если будет увеличиваться количество заболевших", – подчеркнул мэр Черновцов.

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Напомним, по состоянию на утро 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, три из них - летальные.

Как известно, с 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничение из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.