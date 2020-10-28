Мэр Борисполя умер от COVID-19, не дождавшись результатов выборов, - нардеп
Он был лидером гонки
Действующий мэр Борисполя, который был лидером после голосования на местных выборах, Анатолий Федорчук умер 28 октября от коронавируса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.
"До объявления результатов выборов от коронавируса умер мэр Борисполя и лидер гонки Анатолий Федорчук", - отметил он.
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Ранее сообщалось, что в Черкасской области от коронавирусной болезни COVID-19 умер кандидат в районный и областной совет от партии "Европейская солидарность" Александр Кучеренко.