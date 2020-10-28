Мэр Борисполя умер от COVID-19, не дождавшись результатов выборов, - нардеп

Анатолий Федорчук Фото из открытых источников

Он был лидером гонки

Действующий мэр Борисполя, который был лидером после голосования на местных выборах, Анатолий Федорчук умер 28 октября от коронавируса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"До объявления результатов выборов от коронавируса умер мэр Борисполя и лидер гонки Анатолий Федорчук", - отметил он.

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Ранее сообщалось, что в Черкасской области от коронавирусной болезни COVID-19 умер кандидат в районный и областной совет от партии "Европейская солидарность" Александр Кучеренко.