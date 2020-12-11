Медведчук: СБУ была на "Биолик" в течение часа после объявления о возможности производства там вакцины "Спутник V"

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук zagittya.com.ua

Служба безопасности Украины была на харьковском предприятии "Биолик" в течение часа после объявления о возможности производства там российской вакцины "Спутник V".

Об этом в интервью украинским телевизионным каналам заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"Знаете ли вы, что когда я был в Москве и когда каналы начали вести репортажи о результатах этой встречи, то в течение часа на предприятии "Биолик" уже было СБУ? Вот так оперативно они бы наладили вопросы приобретения и производства вакцины! Они туда быстро приехали: а вы что, производите вакцину? Да нет. Это была тестовая демонстрация, из аналогичных ингредиентов, возможностей технологических производственных линий по изготовлению вакцины. Конечно же, никто не ввозил сырье на территорию Украины. Кто бы пошел на прямое нарушение действующего законодательства. Но СБУ тут как тут. И вот это удивляет, создает картину опасности за то, что жизнь людей, человека вообще ни во что не ставится", – заявил Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что эта ситуация четко демонстрирует то, что главная цель нынешней власти – политика.

Поэтому, добавил народный депутат, в плане борьбы с коронавирусом и производства вакцины власти Украины надо действовать не в рамках пиара и не со стратегической целью пиара, а надо идти по пути спасения жизни и здоровья людей.

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Как сообщалось, производство вакцины от COVID-19 "Спутник V", разработанной российским национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, может быть налажено в Украине на харьковском предприятии "БиоЛик".

Договоренность об этом была достигнута в Москве в ходе встречи председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.