Матери активиста Шабунина под дверь квартиры подложили самодельную взрывчатку

Расследование взяло на контроль руководство Офиса генпрокурора

У дверей квартиры матери главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина в городе Ровно обнаружили самодельную взрывчатку. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, опасный предмет обнаружили накануне вечером на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Взрывчатка состояла из двух гранат и черной коробки.

На место происшествия прибыли сотрудники взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа и оперативники. Жителей эвакуировали.

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По информации Офиса генпрокурора, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено. Правоохранители начали уголовное производство по фактам угрозы убийством и хулиганства, совершенного с применением оружия (ч. 1 ст. 129, ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса).

Сейчас продолжаются следственные действия для установления лиц, причастных к преступлению. Будут назначены взрыво-техническая и молекулярно-генетическая экспертизы.

Напомним, в июле председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что его дом подожгли.

Позже экспертиза подтвердила, что дом Виталия Шабунина подожгли умышленно.