Массовое убийство в Житомирской области: Мужчину, который лишил жизни семерых человек, признали вменяемым

Также планируют продлить сроки досудебного следствия

Начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник Полиция Житомирской области

Мужчину, который совершил убийство семерых человек на в Попельнянском районе Житомирской области, эксперты признали вменяемым. Об этом заявил начальник Национальной полиции региона Юрий Олейник, сообщает пресс-служба ГУНП.

"Согласно справке врача-нарколога от 22.05.2020 в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено. Кроме этого, в рамках уголовного производства было назначено комиссионную судебную психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемого и в настоящее время получено заключение эксперта. Согласно заключению специалистов подозреваемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими, может осознавать значение своих действий и руководить ими и в настоящее время", - рассказал Олейник и добавил, что подозреваемый не нуждается в применении каких-либо принудительных мер медицинского характера.

Также начальник полиции уточнил, что следователи работают над несколькими версиями для установления объективных причин конфликта.

Кроме этого, известно, что сроки досудебного следствия планируют продолжить, поскольку назначенные судебные экспертизы являются особенно сложными и их выполнение продолжается более двух месяцев. Соответственно будут продлены сроки меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому.

Напомним, ночью 22 мая в Попельнянском районе Житомирской области пьяный арендатор пруда расстрелял семерых человек, которые там отдыхали.

Впоследствии по этому факту происшествия Нацполиция начала уголовное производство согласно ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух и более лиц).

В свою очередь, Офис генерального прокурора Украины взял на контроль состояние досудебного расследования и процессуального руководства в уголовном производстве по убийству.

Тем временем заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что пять из семи жертв стрельбы в Житомирской области были убиты, когда они спали.