live
Новости » События Читати новину українською

Массовая гибель краснокнижных журавлей: Стала известна причина мора птиц в заповеднике "Аскания-Нова"

Редкий серый журавль, занесенный в Красную Книгу Украины Фото из открытых источников

Среди вероятных версий: птичий грипп и отравление

В Херсонском заповеднике "Аскания-Нова" массовое вымирание редких журавлей произошло из-за отравления обработанным зерном. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

"Сегодня прошло заседание рабочей группы, которая изучает обстоятельства, приведшие к массовой гибели краснокнижных серых журавлей на территории заповедника Аскания-Нова. Выяснилось, что гибель птиц случилась из-за отравленного зерна, которое посеяли фермеры на окрестных полях для борьбы с грызунами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в содеянном подозревают недобросовестных фермеров из соседних угодий.

"В ходе собственного расследования мы обнаружили на одном из полей, которое находится недалеко от заповедной зоны, трактористов. Они разбрасывали на поле зерно с неизвестным веществом, чтобы потравить грызунов. Мы вызвали полицию, которая составила на них протокол", - заверил в директор биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктор Гавриленко.

При этом добавляется, что среди вероятных версий смерти краснокнижных журавлей также было заражение птичьим гриппом. Впрочем во время проведения вскрытия эту гипотезу опровергли.

Сейчас идет следствие по факту массового вымирания серых журавлей. Предприятие, граничащее с заповедником, в ближайшее время пройдет проверку.

Новости по теме:

Ранее сообщалось, что в Херсонской области умерли 185 редких журавлей, занесенных в Красную книгу Украины. О гибели птиц правоохранители узнали из соцсетей.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Вакцинация от COVID-19 в Украине провалена, – Шарий не исключает план по уничтожению пенсионеров Анатолий Шарий планирует вакцинироваться от COVID-19 российской вакциной "Спутник V" Анатолий Шарий: Мы уже живем в условиях цифровой диктатуры Сергей Кравченко: Не будет в Украине китайской вакцины. Китайская компания даже не знает о каких-то контрактах на ее поставку
Loading...

программы канала ZIK

Николай Азаров | Тарифный переворот в Украине | 15.01.21
Тарифные протесты продолжаются. Спасти Карпаты. Вопросы траншей | Ток-шоу
Тарифные бунты. Минирование детсадов в Одессе. Рассекретили данные об НЛО | Детали дня | 15.01.21
Продление карантина. Условия в больницах | COVID-19: поддерживаем друг друга
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Тарифный геноцид: Митинги украинцев против повышения тарифов на квартплату | 15.01.21