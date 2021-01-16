Массовая гибель краснокнижных журавлей: Стала известна причина мора птиц в заповеднике "Аскания-Нова"

Редкий серый журавль, занесенный в Красную Книгу Украины Фото из открытых источников

Среди вероятных версий: птичий грипп и отравление

В Херсонском заповеднике "Аскания-Нова" массовое вымирание редких журавлей произошло из-за отравления обработанным зерном. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

"Сегодня прошло заседание рабочей группы, которая изучает обстоятельства, приведшие к массовой гибели краснокнижных серых журавлей на территории заповедника Аскания-Нова. Выяснилось, что гибель птиц случилась из-за отравленного зерна, которое посеяли фермеры на окрестных полях для борьбы с грызунами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в содеянном подозревают недобросовестных фермеров из соседних угодий.

"В ходе собственного расследования мы обнаружили на одном из полей, которое находится недалеко от заповедной зоны, трактористов. Они разбрасывали на поле зерно с неизвестным веществом, чтобы потравить грызунов. Мы вызвали полицию, которая составила на них протокол", - заверил в директор биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктор Гавриленко.

При этом добавляется, что среди вероятных версий смерти краснокнижных журавлей также было заражение птичьим гриппом. Впрочем во время проведения вскрытия эту гипотезу опровергли.

Сейчас идет следствие по факту массового вымирания серых журавлей. Предприятие, граничащее с заповедником, в ближайшее время пройдет проверку.

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Ранее сообщалось, что в Херсонской области умерли 185 редких журавлей, занесенных в Красную книгу Украины. О гибели птиц правоохранители узнали из соцсетей.