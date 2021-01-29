Машинист не успел затормозить: в Киеве электричка насмерть сбила подростка

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От полученных травм подросток скончался на месте

В Днепровском районе Киева на улице Евгения Сверстюка 29 декабря около 20.00 несовершеннолетний парень попал под электричку. Об этом сообщают "Факты".

Полицейские предварительно установили, что юноша переходил пути в неустановленном месте, а машинист не успел затормозить.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагедии и проводят необходимые следственные действия. После проверки они предоставят правовую квалификацию событию.

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