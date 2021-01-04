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Марчевский посетил ряд забытых властью организаций в Покровске

Артем Марчевский Оппозиционная платформа - За жизнь | Молодежное крыло

Руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский посетил ряд организаций и учреждений в Покровске, Донецкой области. 

Рабочая поездка политика началась с визита в территориальную организацию Всеукраинского общества слепых в городе Покровске. Марчевский пообщался с руководством организации, узнал о проблемах людей.

"Помещение Общества слепых находится в крайне плачевном состоянии. Здание не отапливается, полы и стены рушатся. Местная власть никак не помогает этим людям, и им приходится постоянно искать меценатов. Так же, представители общества рассказали о проблемах с недобросовестными арендаторами. Со всем этим мы, конечно же, разберёмся. Если власть забыла об этих людях - их проблемами займёмся мы", - заявил Марчевский.

Так же, руководитель Молодежного Крыла поздравил представителей Общества с наступающим Рождеством и передал подарки.

Далее Марчевский направился в детский приют "Отчий Дом" в городе Покровске.

Там политик так же поздравил воспитанников с прошедшими и наступающими праздниками, рассказал о работе Молодежного Крыла ОПЗЖ. Однако, детям еще интереснее была профессия Марчевского - генеральный продюсер телеканала "112 Украина". И большая часть вопросов была именно о телевидении.

После долгой беседы о работе медиа, Марчевский пообещал детям организовать и провести экскурсию по трём главным украинским информационным каналам. Экскурсия состоится уже этой весной.

Марчевский так же посетил Покровскую городскую организацию ветеранов, Центр реабилитации для людей с инвалидностью и Ассоциацию семей с особенными детьми. По словам политика, всем этим людям и организациям крайне необходима помощь и поддержка.

"Мы решили посетить самых незащищённых людей в этой стране. Пенсионеры, ветераны, детские дома, люди с особенностями. Каждому из них мы дарим необходимое. Наше государство не делает ничего, чтобы эти люди могли хотя бы достойно встретить праздники, не говоря уже о достойной повседневной жизни. Люди делятся своими проблемами, их масса. Их нужно решать", - подчеркнул Марчевский.

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