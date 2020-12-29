Марчевский: Молодежное крыло ОПЗЖ готово поддержать парня из Львова, которого хотят судить за советскую ушанку
Молодежное крыло ОПЗЖ готово поддержать молодого человека, которого хотят судить за советскую ушанку. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.
Он напомнил, что 19-летнему парню грозит до 5 лет тюрьмы за то, что он надел шапку с советской символикой.
"Видимо, старая советская ушанка, которую как сувенир можно встретить по всей Европе, куда страшнее для власти, чем эсэсовские мундиры, в которых так любят щеголять на разных мероприятиях в западных областях. Хочу официально заявить, что мы готовы поддержать этого парня. Если ты читаешь это - выходи на связь, и мы поможем! Если кто-то знаком с ним - сконтактируйте нас, пожалуйста", - отметил Марчевский.
Напомним, вчера, 28 декабря, житель Киева гулял по Львову в шапке-ушанке, на которой изображены советская звезда с серпом и молотом. В результате этого полиция возбудила уголовное дело. Шапку с кокардой изъяли, а нарушителю грозит лишение свободы.