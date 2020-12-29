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Марчевский: Молодежное крыло ОПЗЖ готово поддержать парня из Львова, которого хотят судить за советскую ушанку

Facebook/Артем Марчевский
Молодежное крыло ОПЗЖ готово поддержать молодого человека, которого хотят судить за советскую ушанку. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.
 
Он напомнил, что 19-летнему парню грозит до 5 лет тюрьмы за то, что он надел шапку с советской символикой.
 
"Видимо, старая советская ушанка, которую как сувенир можно встретить по всей Европе, куда страшнее для власти, чем эсэсовские мундиры, в которых так любят щеголять на разных мероприятиях в западных областях. Хочу официально заявить, что мы готовы поддержать этого парня. Если ты читаешь это - выходи на связь, и мы поможем! Если кто-то знаком с ним - сконтактируйте нас, пожалуйста", - отметил Марчевский.
 
Напомним, вчера, 28 декабря, житель Киева гулял по Львову в шапке-ушанке, на которой изображены советская звезда с серпом и молотом. В результате этого полиция возбудила уголовное дело. Шапку с кокардой изъяли, а нарушителю грозит лишение свободы.
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