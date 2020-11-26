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Люди в черном устроили потасовку на участке в Коцюбинском, - полиция

На место прибыли правоохранители и задержали пять злоумышленников

В поселке Коцюбинское Киевской области группа лиц в черном пыталась блокировать работу членов избирательной комиссии, вследствие чего возникла потасовка. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"В поселке Коцюбинское неизвестные лица в черной одежде и в темных очках ворвались в избирательный участок во время пересчета голосов результатов выборов в органы местного самоуправления", - говорится в сообщении.

На место прибыли правоохранители и задержали пять злоумышленников.

Там они узнали, что один из задержанных - представитель политической партии. Он объяснил правоохранителям, что таким образом намеревался присутствовать при пересчете голосов, а его сообщники - это частные охранники.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 157 (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) УК.

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Напомним, ранее сообщалось, что во Львове и Ужгороде полиция открыла уголовные производства по фактам нарушения избирательного законодательства. Нарушения касались заполнения протокола и выдачи бюллетеня без документов.

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