Луцкий террорист звонил на горячую линию телеканала ZIK: Редакция опубликовала эксклюзивную запись

Максим Кривош Фото из открытых источников

Журналисты телеканала ZIK трижды общались с луцким террористом Максимом Кривошем

21 июля в 10 утра на горячую линию телеканала ZIK позвонил Максим Кривош, который захватил автобус с пассажирами в Луцке. Позже журналисты перезвонили мужчине.

Отвечая на вопрос журналистки относительно требований, мужчина отметил, что не будет их озвучивать, потому что они написаны. Но заявил, что ему нужны "слова правды", тогда он отпустит людей.

Также Максим Кривош в разговоре с журналистами сказал, что "разогнал ментов стрельбой", которые окружили автобус и отметил, что он опасается, что правоохранители начнут штурм, а потом "спишут все на него".

После обеда журналисты ZIK набрали Кривоша уже во второй раз. Предложили ему помощь и пытались наладить связь. И мужчина в очередной раз подчеркнул, что освобождение заложников произойдет только после выполнения его требований. Также Максим Кривош добавил, что не боится погибнуть сам, но отметил, что с ним там находится "много людей".

Третий звонок был случайным. Журналисты ZIK пытались дозвониться родственнику заложника, однако трубку взял сам Максим Кривош. Он отметил, что ситуация "хреновая", потому что люди сидят в автобусе уже 7 часов и еще раз напомнил о своих требованиях. Террорист обратился к журналистке, чтобы та сделала так, чтобы президент Зеленский и все другие, кого он перечислил, выполнили его пожелания для сохранения жизней людей. В частности, Кривош добавил, что если начнет Зеленский, то с него корона не упадет".

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Напомним, 21 июля в центре Луцка на Театральной площади, мужчина со взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. По словам очевидцев происшествия, выстрелы звучали каждые 10 минут.

Позже преступник заявил, что в городе есть еще один автобус с заложниками и в другом людном месте спрятана взрывчатка. Также появилось видео с места событий.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль, а министр МВД Арсен Аваков экстренно вылетел на Волынь для координации действий по освобождению заложников.

Впоследствии Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, который взял заложников в Луцке. В частности, на видео гарант призывает всех посмотреть фильм "Земляне".

Около 22:00 в Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Впоследствии стало известно, что всех заложников освободили, а правоохранители задержали Максима Кривоша.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, Максим Кривош, который захватил автобус с заложниками, имел сообщников. Нескольких из них уже задержали.