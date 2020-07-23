Луцкий террорист в суде: Действия не были спонтанными, сообщников не имел

"Луцкий террорист" Максим Кривош Скриншот видео

Максим Кривош отказался вставать перед судьей

В 15 часов началось заседание Луцкого горрайонного суда по избранию меры пресечения Максиму Кривошу, который захватил заложников в Луцке.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

Перед заседанием суда журналисты задали несколько вопросов Максиму Кривошу, и тот ответил на них. Так, представители СМИ поинтересовались, имел ли луцкий террорист сообщников. Тот заверил, что никаких сообщников у него не было и он действовал самостоятельно. Он отметил, что его действия по захвату автобуса с пассажирами не были спонтанными и что он не жалеет о содеянном. Он объяснил, что захватил автобус, потому что это "действенный метод".

Новости по теме: СБУ требует избрать для луцкого террориста меру пресечения в виде двух месяцев ареста

"Потому что основной террорист – это государство, то есть государство, то есть система. Это основной террорист, и оно понимает только силу", – заявил подозреваемый и добавил, что готов был умереть в тот день, когда совершил теракт.

Он объяснил, что понимает под определением "день антисистемы": "День антисистемы – это когда ты вообще ничего не боишься, веришь в себя и стараешься себя полюбить, а не веришь всем тем, кто представляет систему".

Максим Кривош отказался вставать перед судьей. Впоследствии, отвечая на вопрос судьи, мужчина рассказал, что родился в России, по национальности – украинец, сейчас не имеет определенного места жительства и работы.

Напомним, 21 июля в центре Луцка на Театральной площади, мужчина с взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. По словам очевидцев происшествия, выстрелы звучали каждые 10 минут.

Позже преступник заявил, что в городе есть еще один автобус с заложниками и в другом людном месте спрятана взрывчатка. Также появилось видео с места событий.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль, а министр МВД Арсен Аваков экстренно вылетел на Волынь для координации действий по освобождению заложников.

Впоследствии Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, который взял заложников в Луцке. В частности, на видео гарант призывает всех посмотреть фильм "Земляне".

Около 22:00 в Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Впоследствии стало известно, что всех заложников освободили, а правоохранители задержали Максима Кривоша.