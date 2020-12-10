live
Новости » События Читати новину українською

"Лояльность" за 250 тыс. долларов: Руководителя порта "Черноморск" разоблачили на вымогательстве взятки

Также был задержан человек-посредник

Детективы Национального антикоррупционного бюро руководителя ГП "Морской торговый порт "Черноморск" на вымогательстве и получении неправомерной выгоды в 250 тыс. долларов США. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ

Согласно сообщению, руководитель государственного предприятия требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой госпредприятие имело большинство голосов. Эта компания вела переговоры с частными инвесторами. Однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов.

Впоследствии руководитель госпредприятия почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов и потребовал от него плату за "лояльность", оценив ее в 250 тыс. долл. США.

Новости по теме: Уже шестой за полгода: Венедиктова сообщила о разоблачении на взятке еще одного чиновника Одесской таможни

Как отмечается, руководитель порта действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании. Именно он получил неправомерную выгоду, чтобы потом передать должностному лицу ГП "Морской торговый порт "Черноморск".

В настоящее время двое злоумышленников задержаны, решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Новости по теме: В Киеве разоблачили коммерсанта, который предлагал взятки сотруднику СБУ

Напомним, ранее за получение взятки в крупных размерах задержали президента Национальной академии аграрных наук Украины.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Укрзализныця" запустила поезд из Киева в прифронтовую Авдеевку Проводник "Укрзализныци" рубит дрова на перроне для обогрева вагонов. Видео "Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда на зимние праздники "Укрзализныця" займется редизайном пассажирских вагонов: Что именно изменится
Loading...

программы канала ZIK

Годовщина Нормандского формата. Карантин VS рейтинг. Тайны
Уровень безработицы. Пенсии-2021. Школьное питание. Папа в декрет | Детали дня | 26.12.20
Скандалы и эмоции | Кредитная пропасть. Спасительная вакцина. Правительственные обещания | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу
Локдаун под елку. Провал Минздрава? Перепись населения | Ток-шоу
Январский локдаун. Падение самолета в Тернопольской области. Украинцы без тепла. | #Новости | 10.12.20