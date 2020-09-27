Левый двигатель разбитого самолета АН-26 переработал 600 часов, – журналист

Последний раз двигатель осматривали в июне текущего года

Обломки самолета АН-26 в Харьковской области ГСЧС

Левый двигатель самолета АН-26, который разбился 25 сентября под Чугуевом Харьковской области, переработал 589 летных часов сверхурочно. Об этом заявил журналист издания "Цензор.НЕТ " Юрий Бутусов в Фейсбук со ссылкой на документы, полученные от источников в ГП "Антонов".

По словам Бутусова, ресурс двигателя был продлен, однако перед катастрофой командир самолета Богдан Кишеня сообщил, что измеритель крутящего момента левого двигателя вышел из строя.

В опубликованных документах отмечается, что двигатель изготовили 30 декабря 1977 года. Впоследствии, в 1990 году он прошел капитальный ремонт, и срок его службы установили 13 лет и 1750 летных часов. После этого двигатель должны были заменить или отремонтировать в 2003 году, но к июню 2020 года он наработал 2339 летных часов, что на 589 часов больше, чем срок службы после ремонта.

Также известно, что в июне 2020 года состоялся плановый осмотр двигателя и специалисты предприятия "Мотор Сич" продлили ресурс до 5 июня 2021 года и на 2550 летных часов.

Кроме того, Бутусов заявил о возможных проблемах и в правом двигателе самолета. Его изготовили в 1974 году, впоследствии двигатель прошел пять капитальных ремонтов, последний – в 1993 году. После ремонта ему был установлен ресурс в 7 лет службы и 1000 летных часов. В 2019 его ресурс продлили до 1800 часов, а срок службы - до 11 октября 2020 года. К июню 2020 года двигатель наработал 1662 часа и 17 лет службы.

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Напомним, в пятницу, 25 сентября, около 20:45 поблизости города Чугуев в Харьковской области случилась авиакатастрофа – упал военный самолет АН-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

Утром в субботу в больнице умер курсант, который попал в очень тяжелом состоянии в медучреждение после падения военного самолета. Вчера, 26 сентября, стало известно, что спасатели нашли тела всех погибших в катастрофе: всего погибло 26 человек.