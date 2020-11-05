Левый берег Киева может остаться без света из-за одного нарушителя
Неизвестный мужчина вылез на высоковольтную электроопору
В четверг вечером, 5 ноября, левый берег Киева временно обесточат. Мужчина поднялся на высоковольтную электроопору. Об этом сообщает прессслужба КГГА.
Как отмечается, неизвестный гражданин нарушил правила охранной зоны электросетей и поднялся на высоковольтную электроопору, расположенную на левом берегу Киева.
На место происшествия выехала полиция.
"Для того, чтобы безопасно снять гражданина с электроопоры необходимо обесточить оборудование, которое питает левый берег. Энергетики предупреждают, что это может привести к временным перебоям света у жителей левого берега столицы", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что энергоснабжение будет восстановлено, как только мужчину снимут с электроопоры.
Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестный забрался на опору высоковольтной линии электропередач недалеко от ТЦ "Панорама" на площади Независимости и дотронулся до провода, от чего получил сильный удар током и упал с высоты четырех этажей вниз.