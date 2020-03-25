Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус

Лев Лещенко с супругой Ириной Фото из открытых источников

Результаты анализов певца будут известны через три дня

Певец Лев Лещенко и его жена Ирина находятся в больнице в поселке Коммунарка с подозрением на коронавирус. Об этом "Интерфаксу" сообщил концертный директор артиста Олег Дмитриев.

"Он поехал в больницу с женой сам. Почувствовал недомогание, обратился к знакомым врачам в клиниках, у друзей проконсультировался. Они посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением (на коронавирус, - ред.). Сейчас провели анализы, через три дня узнаем", - отметил Дмитриев.

При этом он подчеркнул, что артист не смог вызвать врача, поэтому принял решение поехать в больницу самостоятельно.

Позже стало известно, что Лещенко вместе с женой вернулся из Канады и США 11 марта. У супругов были симптомы ОРВИ, поэтому они пытались вызвать врача на дом, но безуспешно.

Отметим, больница в московском поселке Коммунарка в начале марта была приспособлена для пациентов с коронавирусом. Сейчас там под наблюдением находятся 412 человек, у 82 из них подтвердилась коронавирусная инфекция. По последним данным, в России выявлено 495 случаев коронавируса, больше всего заболевших в Москве — 290.

Лев Лещенко - советский и российский эстрадный певец, также известен как музыкальный педагог, автор песен, продюсер. Снимался в кинофильмах. Сейчас ему 78 лет.