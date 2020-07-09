Лесной пожар в Луганской области надеются погасить в течение двух дней, - председатель Луганской ОГА
Сейчас открытого пламени уже нет
Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил, что лесной пожар удастся погасить в ближайшие два-три дня. К ликвидации последствий инцидента привлечено более тысячи спасателей и около 200 единиц техники. Об этом Сергей Гайдай заявил в эфире канала "Украина 24".
По его словам, лесной пожар в области локализовали на всех участках и в настоящее время открытого пламени нет.
"В направлении села Ворова глубоко в лесу еще остались некоторые участки, где задымление и тление идет больше всего. Но это уже не так опасно, как было вчера. Они (участки, - ред.) все контролируемые", - отметил Гайдай.
Он добавил, что в регионе пока не наблюдается ветра силой 25 м/с, как в день возгорания пожара.
Кроме того, председатель Луганской ОГА сообщил, что на сегодняшнем заседании комиссии будут присутствовать представители лесного хозяйства, полиции и руководитель ГСЧС.
"Мы планируем проговорить технический вопрос по тушению пламени и вопрос финансовой компенсации, которую вчера с президентом проговорили", - сказал Гайдай.
В настоящее время комиссия считает пострадавшие и разрушенные дома в результате пожара.
"Пока что у нас общее количество по Смоляниново 59 пострадавших домов, из которых 24 полностью уничтожены. Но комиссия пройдет от дома до дома", - резюмировал Сергей Гайдай.
Напомним, утром 7 июля в Новоайдарском районе Луганской области произошел пожар в местном лесничестве. Для ликвидации бедствия выехали пожарные Луганской, Донецкой, Харьковской и Полтавской областей, а также два самолета из Краматорска, но они не могли тушить огонь, поскольку НВФ не гарантировали безопасность неба.
Впоследствии премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство окажет помощь гражданам, пострадавших в результате масштабных пожаров.
Как известно, правоохранители рассматривают три версии возникновения пожаров в Луганской области, одна из которых - поджог.
Позже Национальная полиция Украины заявила, что рассматривает еще одну версию возникновения пожаров в Луганской области - попадания снарядов с неподконтрольной украинскому правительству территории.