Лесной пожар в Луганской области надеются погасить в течение двух дней, - председатель Луганской ОГА

Лесной пожар в Луганской области ГСЧС в Луганской области

Сейчас открытого пламени уже нет

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил, что лесной пожар удастся погасить в ближайшие два-три дня. К ликвидации последствий инцидента привлечено более тысячи спасателей и около 200 единиц техники. Об этом Сергей Гайдай заявил в эфире канала "Украина 24".

По его словам, лесной пожар в области локализовали на всех участках и в настоящее время открытого пламени нет.

"В направлении села Ворова глубоко в лесу еще остались некоторые участки, где задымление и тление идет больше всего. Но это уже не так опасно, как было вчера. Они (участки, - ред.) все контролируемые", - отметил Гайдай.

Он добавил, что в регионе пока не наблюдается ветра силой 25 м/с, как в день возгорания пожара.

Кроме того, председатель Луганской ОГА сообщил, что на сегодняшнем заседании комиссии будут присутствовать представители лесного хозяйства, полиции и руководитель ГСЧС.

"Мы планируем проговорить технический вопрос по тушению пламени и вопрос финансовой компенсации, которую вчера с президентом проговорили", - сказал Гайдай.

В настоящее время комиссия считает пострадавшие и разрушенные дома в результате пожара.

"Пока что у нас общее количество по Смоляниново 59 пострадавших домов, из которых 24 полностью уничтожены. Но комиссия пройдет от дома до дома", - резюмировал Сергей Гайдай.

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Напомним, утром 7 июля в Новоайдарском районе Луганской области произошел пожар в местном лесничестве. Для ликвидации бедствия выехали пожарные Луганской, Донецкой, Харьковской и Полтавской областей, а также два самолета из Краматорска, но они не могли тушить огонь, поскольку НВФ не гарантировали безопасность неба.

Впоследствии премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство окажет помощь гражданам, пострадавших в результате масштабных пожаров.

Как известно, правоохранители рассматривают три версии возникновения пожаров в Луганской области, одна из которых - поджог.

Позже Национальная полиция Украины заявила, что рассматривает еще одну версию возникновения пожаров в Луганской области - попадания снарядов с неподконтрольной украинскому правительству территории.