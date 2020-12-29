Легендарный китайский пианист Фоу Цонг умер от Covid-19

Умер первый пианист китайского происхождения Фоу Цонг Фото GETTY IMAGES

Его не стало на 87-ом году жизни

Вследствии коронавирусного заболевания в Лондоне ушел из жизни первый китайский пианист, который получил признание и успех в мире, Фоу Цонг. Об этом сообщает BBC.

Его смерть подтвердил профессор Королевского музыкального колледжа Джіанінг Конг.

Карьеру музыканта Фоу Цонг начал в возрасте 19 лет. Тогда он покинул родной Китай и уехал в Польшу. Учась в Варшаве музыкальному искусству, парень уже получил первые награды и международное признание на престижном конкурсе Шопена в городе.

Он стал первым пианистом китайского происхождения, который достиг успеха на мировой сцене, выступая на Первой вечеринке выпускного вечера ВВС.

Свою известность Фоу получил именно интерпретируя произведения известного французского музыканта Фридерика Шопена.

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