Кузьмин: Суд обязал САП открыть производство по факту незаконного проживания генпрокурора Венедиктовой на госдаче

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Специализированную антикоррупционную прокуратуру зарегистрировать уголовное производство и провести расследование по факту незаконного проживания генпрокурора Ирины Венедиктовой в государственной резиденции.

Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Как ни сопротивлялась антикоррупционная прокуратура, как ни изворачивалась, как ни пыталась сорвать судебное заседание, ничего не помогло. Придётся работать", - отметил политик.

По его словам, дело это не сложное, хоть и многоэпизодное, а именно:

1. Незаконное заселение в резиденцию.

2. Подделка договора аренды на другое помещение.

3. Принуждение премьера к подписанию закрытой постановы Кабмина в интересах генпрокурора.

4. Принуждение директора "Пущи" к подписанию фиктивного договора и занижению стоимости арендной платы.

5. Причинение имущественного ущерба государству путём недоплаты за проживание.

6. Похищение документов, изобличающих генпрокурора, путём проведения незаконного обыска силами ГБР.

"Теперь генпрокурору придётся искать хороших адвокатов и готовиться к позорной отставке. Ну и к скамье подсудимых... Думаю, при Порошенко ей бы вменили ещё и: покушение на хищение земли под государственной резиденцией, подделку собственной подписи в договоре, использование поддельного документа, самовольный захват земли, легализацию преступных доходов и ещё пару-тройку преступлений, притянутых за уши на всякий случай. А пока ждём результатов следствия", - подытожил нардеп.