Кузьмин: Суд обязал САП открыть производство по факту незаконного проживания генпрокурора Венедиктовой на госдаче
Высший антикоррупционный суд Украины обязал Специализированную антикоррупционную прокуратуру зарегистрировать уголовное производство и провести расследование по факту незаконного проживания генпрокурора Ирины Венедиктовой в государственной резиденции.
Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.
"Как ни сопротивлялась антикоррупционная прокуратура, как ни изворачивалась, как ни пыталась сорвать судебное заседание, ничего не помогло. Придётся работать", - отметил политик.
По его словам, дело это не сложное, хоть и многоэпизодное, а именно:
1. Незаконное заселение в резиденцию.
2. Подделка договора аренды на другое помещение.
3. Принуждение премьера к подписанию закрытой постановы Кабмина в интересах генпрокурора.
4. Принуждение директора "Пущи" к подписанию фиктивного договора и занижению стоимости арендной платы.
5. Причинение имущественного ущерба государству путём недоплаты за проживание.
6. Похищение документов, изобличающих генпрокурора, путём проведения незаконного обыска силами ГБР.
"Теперь генпрокурору придётся искать хороших адвокатов и готовиться к позорной отставке. Ну и к скамье подсудимых... Думаю, при Порошенко ей бы вменили ещё и: покушение на хищение земли под государственной резиденцией, подделку собственной подписи в договоре, использование поддельного документа, самовольный захват земли, легализацию преступных доходов и ещё пару-тройку преступлений, притянутых за уши на всякий случай. А пока ждём результатов следствия", - подытожил нардеп.