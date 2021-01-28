Кузьмин: Суд обязал ГБР возбудить дело против адвоката Порошенко за попытку обвинить ОПЗЖ во вмешательстве в американские выборы

Петр Порошенко Фото из открытых источников

Суд обязал Государственное бюро расследований возбудить дело против адвоката пятого президента Украины Петра Порошенко за попытку обвинить партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" во вмешательстве в американские выборы. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Публикую копию определения суда о регистрации в ЕРДР и проведении расследования против порошенковского адвоката по факту незаконного вмешательства в деятельность депутатов ОПЗЖ и направления в правоохранительные органы заведомо неправдивых заявлений. Напомню, порошенковский адвокат для защиты клиента от обвинений в коррупции зачем-то обвинил ОПЗЖ во вмешательстве в американские выборы в интересах Трампа. Другими словами, получается, что это не Порошенко коррупционер, а те, кто его обвиняет в коррупции, являются агентами "Кремля, которые вмешивались в американские выборы в интересах Трампа". Теперь адвокату экс-президента самому придётся отвечать на вопросы следователя. Как видите, попытки "отмазать" клиента незаконными методами всегда приводят к обратному результату. А что касается ОПЗЖ, то эта партия всегда отстаивала интересы украинского народа и никогда не вмешивалась в американские выборы, в отличие от политических проходимцев режима Порошенко", - отметил он.