Кузьмин: Основное, что должен сделать Зеленский – достичь мира на востоке Украины

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Если глава государства не может остановить войну, или не хочет, он должен извиниться перед украинским народом и уйти в отставку, убежден нардеп

Президент Украины Владимир Зеленский обязан закончить войну на востоке Украины. Это его основное предвыборное обещание.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Вы помните, как президент Зеленский приходил к власти? Основное его предвыборное обещание звучало так: он обещал прекратить войну на Донбассе. И прекращение войны является условием для дальнейшего экономического и социального развития Украины. Нельзя строить счастливую, успешную Украину в то время, когда в твоей стране идет война. Война, которая длится уже 7 год, не дает возможности развивать страну и строить внутреннюю и внешнюю политику как надо это делать, как хотел бы украинский народ, и, как обещал президент Зеленский, тогда еще кандидат в президенты Украины", – подчеркнул Ренат Кузьмин.

Нардеп добавил, что прекращение войны является основанием для изменения внутренней и внешней политики страны. По его словам, нынешняя политика властей, которая была учреждена пятым президентом Украины Петром Порошенко, которая разделяет страну, должна быть прекращена и должна отойти в прошлое.

"А президент Зеленский обязан закончить войну, это его основное предвыборное обещание. А если не может остановить войну, если не хочет остановить войну, он должен извиниться перед украинским народом и уйти в отставку", – заявил Ренат Кузьмин.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

В Офисе президента заявили, что "Владимир Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности относительно полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 года, Президент Российской Федерации поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе".

Кроме этого, президенты обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам.