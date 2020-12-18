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Кузьмин: Нацполиция завела дело против агента НАБУ Шевченко

Евгений Шевченко

 Фейсбук-страница Рената Кузьмина

По заявлению депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" национальная полиция возбудила уголовное дело и начала расследование против агента НАБУ Евгения Шевченко, публично призывавшего к убийству депутатов — оппонентов действующей власти. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Ренат Кузьмин.

"Пикантная получилась история: власть возбудила уголовное дело против представителя власти за призывы к убийству представителей власти. Впрочем, какая власть, такие и преступления. Публикую официальный ответ полиции и наше коллективное заявление о преступлении. Как думаете, не пора ли расформировать это самое НАБУ со всеми его агентами-провокаторами?" - добавил он.

С ответом полиции можно ознакомиться здесь, а само заявление можно почитать здесь.
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